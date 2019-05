Der 51-jährige Beierlorzer stösst von Jahn Regensburg zu den Kölnern und einigte sich mit dem Meister der 2. Liga auf einen Vertrag bis Ende Juni 2021.

Beierlorzer tritt bei den Kölnern die Nachfolge von Interimscoach André Pawlak an, der am 27. April den beurlaubten Markus Anfang ersetzte und gleich in seinem ersten Spiel mit dem 4:0-Erfolg bei Greuther Fürth den Aufstieg perfekt machte.