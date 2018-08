Seit gestern weiss die Schweizer Öffentlichkeit: Vladimir Petkovic existiert noch. Fast schon hatte man sich Sorgen machen müssen über den Verbleib des Schweizer Nationalcoaches. Dieser war nach dem Achtelfinal-Out gegen Schweden bei der WM in Russland abgetaucht, und seither ward der Tessiner weder gesehen noch gehört. Bis am Montagmittag der verdiente Nationalspieler Valon Behrami ein Lebenszeichen Petkovics in Form eines Telefonanrufs erhielt. Doch hatte der 33-Jährige im ersten Moment des Klingelns vielleicht noch gedacht, Petkovic wolle sich bloss mal erkundigen, wie sich die Ehe mit Lara Gut so angelassen habe oder mit ihm als verlängertem Arm seine Pläne mit dem Nationalteam besprechen, so ging das kurze Gespräch in eine völlig andere Richtung.

Der Coach teilte vielfachen Internationalen nämlich sec mit, künftig auf dessen Dienste zu verzichten. Nicht unbedingt für immer, aber sicher für die nähere Zukunft. Vermutlich fühlte sich Behrami ziemlich brüskiert, hatte er doch nach der WM etwas überraschend, aber ausdrücklich, betont, er wolle im Nationalteam noch zwei Jahre weitermachen …

Nach 83 Länderspielen ist Schluss Am Abend jedenfalls twitterte Behrami in Englisch: «My international career is over.» – «Meine internationale Karriere ist vorbei.» Behrami, der die Schweiz auch schon als Captain angeführt hatte und bisher 83 Länderspiele (zwei Tore) bestritt, war seit 13 Jahren Teil des Nationalteams, nahm an vier Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teil. Weil der Schweizerische Fussballverband (SFV) in dieser Causa erst am späten Abend informierte, wurde die Schweizer Fussballwelt zumindest zwischenzeitlich von einem spürbaren Beben erschüttert. Behrami hatte nämlich in seinem Frust die Bad News subito dem Tessiner Fernsehen RSI gesteckt und diesem gleich noch mitgeteilt, dass auch Captain Stephan Lichtsteiner, Johan Djourou und Gelson Fernandes ausgemustert würden. Nachdem der Sender die Meldung dann auf seine Homepage gestellt hatte, ging es in den Onlineportalen rund.