Der Spanier zog sich am Mittwoch beim 2:1-Sieg des deutschen Meisters in der Champions League in Anderlecht einen Teilriss im Oberschenkel-Muskel zu. Wie lange Bayern auf den offensiven Mittelfeldspieler verzichten muss, teilte der Klub nicht mit.

Weniger schlimm ist die Verletzung von Arjen Robben, der wie Thiago gegen Anderlecht ausgewechselt werden musste. Der 33-jährige Niederländer erlitt einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Er fällt vorerst "nur" für das Bundesligaspiel am Samstag in Mönchengladbach aus. "Wir haben gerade eine kleine Lücke im Kader durch ein paar Verletzte", bemerkte Nationalspieler Mats Hummels zur misslichen Situation: "Aber wir werden in Gladbach wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben."