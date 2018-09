Die entscheidenden Tore zum Sieg für den Titelverteidiger in München fielen allesamt in den ersten 20 Minuten. Wendell brachte den Gast aus Leverkusen per Foulpenalty nach fünf Minuten in Führung - der Brasilianer bekundete dabei allerdings Glück, dass der Schiedsrichter seinen ersten missglückten Penalty-Versuch wiederholen liess. Die Münchner Abwehrspieler waren zu früh in den Strafraum gestürmt.

Auf den Rückstand reagierte das Team von Nico Kovac in seiner erwarteten Manier - Corentin Tolisso (10.) und Arjen Robben (19.) kehrten das Spiel mit einer Doublette innerhalb von neun Minuten. Den Schlusspunkt setzte James Rodriguez in der letzten Minute der regulären Spielzeit.

Während die Münchner weiterhin makellos unterwegs sind, trennten sich der VfL Wolfsburg und Hertha Berlin im direkten Verfolgerduell 2:2. Die Gäste vergaben den Sieg trotz zweimaliger Führung in einer spektakulären Schlussphase. Admir Mehmedi, der in der 62. Minute für die Wolfsburger eingewechselt wurde, rettete dem Heimteam durch seinen Treffer in der 93. Minute immerhin noch einen Punkt. Der Schweizer Internationale lenkte einen Kopfball mit seiner Fussspitze unhaltbar ins Tor ab.

Hertha war das erste mal nach einer Stunde durch Javairo Dilrosun in Führung gegangen, verspielte den Vorsprung allerdings ebenso wie den späteren vermeintlichen Lucky Punch von Ondrej Duda in der 91. Minute.

Rangliste: 1. Bayern München 3/9 (9:2). 2. Borussia Dortmund 3/7 (7:2). 3. Wolfsburg 3/7 (7:4). 4. Hertha Berlin 3/7 (5:2). 5. Mainz 05 3/7 (4:2). 6. Borussia Mönchengladbach 2/4 (3:1). 7. Werder Bremen 2/4 (3:2). 8. Augsburg 3/4 (4:4). 9. Fortuna Düsseldorf 3/4 (4:4). 10. RB Leipzig 3/4 (5:7). 11. Hoffenheim 3/3 (5:6). 12. Eintracht Frankfurt 3/3 (4:5). 13. Hannover 96 3/2 (3:4). 14. 1. FC Nürnberg 2/1 (1:2). 15. Schalke 04 2/0 (1:4). 16. SC Freiburg 2/0 (1:5). 17. VfB Stuttgart 2/0 (0:4). 18. Bayer Leverkusen 3/0 (2:8).