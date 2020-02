Bayern München verteidigt mit einem Startfurioso die Leaderposition

Innerhalb der ersten zwölf Minuten nahm Bayern München dem Duell zwischen Meister und Zweitliga-Meister jegliche Spannung. Die Münchner kombinierten nach Belieben und waren im Gegensatz zur letzten Woche beim torlosen Remis gegen Leipzig auch effizient. Robert Lewandowski erzielte in der 3. Minute sein 23. Ligator in dieser Saison, Kingsley Coman zwei Minuten später seinen ersten Treffer seit der kürzlichen Rückkehr von zweimonatiger Verletzungspause, und Serge Gnabry traf vor Abschluss der ersten Viertelstunde zum 3:0. In der 66. Minute besorgte der deutsche Internationale mit einem schönen Weitschuss auch noch den vierten Treffer des Leaders.

Die Kölner waren hilflos, wenn Bayern München das Tempo anzog. Erst nach der Pause kamen sie etwas besser ins Spiel und erzielten durch Mark Uth den Ehrentreffer. Die bemerkenswerte Heimserie unter Markus Gisdol war allerdings nicht mehr zu retten. Nach einem Remis und vier Siegen vor eigenem Anhang setzte es für die Kölner die erste Niederlage unter dem neuen Trainer ab.

Resultate und Tabelle:

Köln - Bayern München 1:4 (0:3). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 3. Lewandowski 0:1. 5. Coman 0:2. 12. Gnabry 0:3. 66. Gnabry 0:4. 70. Uth 1:4.

Die weiteren Spiele der 22. Runde. Freitag: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0. - Samstag: RB Leipzig - Werder Bremen 3:0. Hoffenheim - Wolfsburg 2:3. Augsburg - SC Freiburg 1:1. Paderborn - Hertha Berlin 1:2. Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3. Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 1:4. - Sonntag: 1. FC Köln - Bayern München 1:4. Mainz 05 - Schalke 04 18.00.

1. Bayern München 22/46 (62:24). 2. RB Leipzig 22/45 (56:25). 3. Borussia Mönchengladbach 21/42 (42:24). 4. Borussia Dortmund 22/42 (63:32). 5. Bayer Leverkusen 22/40 (38:29). 6. Schalke 04 21/35 (32:27). 7. SC Freiburg 22/33 (31:31). 8. Hoffenheim 22/33 (33:35). 9. Wolfsburg 22/31 (28:28). 10. Eintracht Frankfurt 22/28 (37:35). 11. Augsburg 22/27 (34:45). 12. Union Berlin 22/26 (27:35). 13. Hertha Berlin 22/26 (27:38). 14. 1. FC Köln 21/23 (28:42). 15. Mainz 05 21/21 (31:48). 16. Fortuna Düsseldorf 22/17 (21:46). 17. Werder Bremen 22/17 (25:51). 18. Paderborn 22/16 (27:47).