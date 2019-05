Mit einem Sieg hätte Bayern München den 29. Meistertitel, den siebten in Folge perfekt machen können. Doch die Münchner brachten in Leipzig keinen Treffer zustande, zumindest keinen, der der Prüfung des Videoschiedsrichters stand hielt. In der 50. Minute traf Leon Goretzka zum vermeintlichen 1:0. Doch dem Tor war eine Abseitsposition vorausgegangen.

Dortmund verkürzte den Rückstand dank dem 3:2-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Christian Pulisic (41.), in seinem letzten Heimspiel für den BVB, und Thomas Delaney (53.) trafen zum 1:0 und 2:1. Fünf Minuten nach der zweiten Führung hatten die Dortmunder Glück, dass Dodi Lukebakio einen Penalty daneben schoss. Marwin Hitz, der im Tor den angeschlagenen Roman Bürki ersetzte, verursachte den Elfmeter mit einer ungestümen Aktion. In der Nachspielzeit sicherte Mario Götze den Sieg mit dem 3:1, bevor Düsseldorf nochmals der Anschlusstreffer gelang.

In der letzten Runde spielt Bayern München daheim gegen die Eintracht Frankfurt und benötigt einen Punkt, um sich den Titel zu sichern. Dortmund muss derweil nach Mönchengladbach. Mönchengladbach konnte sich dank dem 4:0 in Nürnberg den 4. Platz zumindest zwischenzeitlich erobern. Josip Drmic und Denis Zakaria gehörten zu den Torschützen. Neben Mönchengladbach können noch Leverkusen (1:1 gegen Schalke) und die Eintracht Frankfurt, die schon mit einem Remis am Sonntag gegen Mainz wieder auf Platz 4 vorstossen würde, realistisch auf den vierten Champions-League-Platz hoffen.

In der untersten Tabellenregion sind alle Entscheidungen gefallen. Stuttgart sicherte sich mit dem 3:0 gegen Wolfsburg den drittletzten Platz und darf gegen den Dritten der zweiten Bundesliga um den Klassenerhalt spielen. Hannover und Nürnberg steigen ab.

Resultate und Tabelle:

Augsburg - Hertha Berlin 3:4 (1:0). - 29'307 Zuschauer. - Tore: 10. Hahn 1:0. 47. Plattenhardt 1:1. 50. Gregoritsch (Foulpenalty) 2:1. 66. Grujic 2:2. 70. Gregoritsch 3:2. 75. Kalou 3:3. 92. Kalou (Foulpenalty) 3:4. - Bemerkungen: Augsburg mit Kobel. Hertha Berlin mit Lustenberger.

Dortmund - Fortuna Düsseldorf 3:2 (1:0). - 81'365 Zuschauer.- Tore: 41. Pulisic 1:0. 47. Fink 1:1. 53. Delaney 2:1. 92. Götze 3:1. 95. Kownacki 3:2. - Bemerkungen: Dortmund mit Akanji und Hitz, ohne Bürki (angeschlagen). 57. Lukebakio (Düsseldorf) verschiesst Penalty. 82. Rote Karte gegen Bodzek (Düsseldorf).

Hannover - Freiburg 3:0 (1:0). - 38'100 Zuschauer. - Tore: 39. Anton 1:0. 51. Bebou 2:0. 81. Walace 3:0. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (bis 54.).

Leipzig - Bayern München 0:0. - 41'939 Zuschauer. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (verletzt).

Leverkusen - Schalke 1:1 (1:0). - 30'210 Zuschauer. - Tore: 31. Havertz 1:0. 47. Burgstaller 1:1. - Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 80.). 53. Caligiuri (Schalke) verschiesst Penalty.

Nürnberg - Mönchengladbach 0:4 (0:0). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 56. Drmic 0:1. 63. Muhl (Eigentor) 0:2. 65. Hazard 0:3. 80. Zakaria 0:4. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Drmic, ohne Lang (Ersatz).

Hoffenheim - Bremen 0:1 (0:1). - 30'180 Zuschauer. - Tor: 39. Johannes Eggestein 0:1.

Stuttgart - Wolfsburg 3:0 (1:0). - 54'068 Zuschauer. - Tore: 45. Castro 1:0. 55. Donis 2:0. 83. Didavi 3:0. - Bemerkungen: Stuttgart ohne Zuber (verletzt). Wolfsburg mit Mehmedi und Steffen.

Sonntag: Eintracht Frankfurt - Mainz 05 18.00.

1. Bayern München 33/75 (83:31). 2. Borussia Dortmund 33/73 (79:44). 3. RB Leipzig 33/66 (62:27). 4. Borussia Mönchengladbach 33/55 (55:40). 5. Bayer Leverkusen 33/55 (64:51). 6. Eintracht Frankfurt 32/54 (59:41). 7. Wolfsburg 33/52 (54:49). 8. Hoffenheim 33/51 (68:48). 9. Werder Bremen 33/50 (56:48). 10. Hertha Berlin 33/43 (48:52). 11. Fortuna Düsseldorf 33/41 (47:64). 12. Mainz 05 32/37 (40:55). 13. SC Freiburg 33/33 (41:60). 14. Augsburg 33/32 (50:63). 15. Schalke 04 33/32 (37:55). 16. VfB Stuttgart 33/27 (32:70). 17. Hannover 96 33/21 (30:69). 18. 1. FC Nürnberg 33/19 (25:63).