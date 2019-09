Im fünften Aufeinandertreffen mit Paderborn fuhren die Bayern zum ersten Mal keinen Kantersieg ein. Gleichwohl stand der Auswärtssieg der Münchener nicht ernsthaft zur Diskussion. Nach sechs Minuten schob Robert Lewandowski den Ball am leeren Tor vorbei, nach einer Viertelstunde erzielte Serge Gnabry das 1:0. In der zweiten Halbzeit vollendete Philippe Coutinho einen schön herausgespielten Angriff zur Zweitoreführung, und erzielte Robert Lewandowski seinen bereits zehnten Ligatreffer der Saison. Paderborn gelang durch Kai Pröger und Jamilu Collins zweimal der Anschlusstreffer.

RB Leipzig bekam im eigenen Stadion die neue Schalker Stärke zu spüren. Zweimal musste Peter Gulacsi vor der Pause hinter sich greifen, ein weiteres Mal danach. Nach einer halben Stunde leitete ein Corner den Kopfballtreffer von Salif Sané ein, in der 43. Minute erhöhte der gefoulte Amine Harit vom Penaltypunkt mit seinem vierten Saisontreffer. Das Tor zum 3:0 erzielte der 19-jährige Waliser Rabbi Matondo. Erst dann kamen die Leipziger durch einen Flatterball von Emil Forsberg zum Anschlusstreffer. Schalke, in der letzten Saison nach einer turbulenten Saison lediglich 14., feierte damit mit Neo-Coach David Wagner den vierten Sieg in Folge.

Die zweite noch ungeschlagene Mannschaft neben Bayern München ist Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gewann in Mainz dank einem Kopfballtreffer von Marcel Tisserand nach Flanke von Admir Mehmedi 1:0 und hält bei drei Siegen und drei Unentschieden. Mainz-Trainer Sandro Schwarz erhielt in der Nachspielzeit als erster Trainer in der Bundesliga die Gelb-Rote Karte.

Einen Zähler vor Wolfsburg stehen punktgleich mit Schalke Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Die Leverkusener (3:0 in Augsburg) und die Gladbacher (3:0 bei Hoffenheim) kamen ebenfalls zu Auswärtssiegen.

Kurztelegramme und Rangliste:

Augsburg - Bayer Leverkusen 0:3 (0:1). - 27'113 Zuschauer. - Tore: 35. Niederlechner (Eigentor) 0:1. 76. Volland 0:2. 85. Havertz 0:3. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas und Lichtsteiner (beide verwarnt).

Leipzig - Schalke 1:3 (0:2). - 42'146 Zuschauer. - Tore: 29. Sané 0:1. 43. Harit (Foulpenalty) 0:2. 59. Matondo 0:3. 84. Forsberg 1:3. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Mainz - Wolfsburg 0:1 (0:1). - 24'303 Zuschauer. - Tore: 9. Tisserand 0:1. - Bemerkungen: Mainz mit Fernandes (bis 77.), Wolfsburg mit Mehmedi (bis 84.), ohne Mbabu und Steffen (Ersatz). 95. Gelb-Rote Karte gegen Mainz-Trainer Schwarz (Reklamieren).

Paderborn - Bayern München 2:3 (0:1). - 15'000 Zuschauer. - Tore: 15. Gnabry 0:1. 55. Coutinho 0:2. 68. Pröger 1:2. 79. Lewandowski 1:3. 84. Collins 2:3.

Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:1). - 29'030 Zuschauer. - Tore: 44. Pléa 0:1. 65. Thuram 0:2. 84. Neuhaus 0:3. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt), Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (verwarnt) und Embolo.

Rangliste: 1. Bayern München 6/14 (19:6). 2. RB Leipzig 6/13 (14:6). 3. Schalke 04 6/13 (13:6). 4. Borussia Mönchengladbach 6/13 (10:5). 5. Bayer Leverkusen 6/13 (11:7). 6. Wolfsburg 6/12 (9:4). 7. Borussia Dortmund 5/10 (15:7). 8. SC Freiburg 5/10 (11:4). 9. Eintracht Frankfurt 6/10 (9:8). 10. Werder Bremen 5/6 (8:12). 11. Hoffenheim 6/5 (4:10). 12. Augsburg 6/5 (7:14). 13. Fortuna Düsseldorf 5/4 (7:9). 14. Hertha Berlin 5/4 (5:11). 15. Union Berlin 6/4 (6:12). 16. 1. FC Köln 5/3 (4:11). 17. Mainz 05 6/3 (5:16). 18. Paderborn 6/1 (8:17).