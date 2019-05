Viele Anhänger des FC Basel trafen schon nach 9 Uhr mit dem Zug in Bern ein. Singend zogen die Hundertschaften am Bahnhof vorbei. Nach einem Zwischenhalt in der Aarbergergasse wollen die Basler gegen Mittag Richtung Stadion marschieren.

Den Thuner Fans sollten sie nicht in die Quere kommen. Denn die Anhänger des Vereins aus dem Berner Oberland reisen laut Polizei über den Bahnhof Ostermundigen an und marschieren von dort zum Stade de Suisse. Dort sollten beide Fan-Lager gegen 12 Uhr eintreffen.

Der Cupfinal findet seit 2018 wieder in Bern statt. Zuvor hatte der Fussballverband mehrere Jahre in andere Städte ausweichen müssen, weil die Berner Stadtregierung den traditionsreichen Anlass nicht mehr beherbergen mochte. Grund waren Gewaltexzesse randalierender Fans in den Jahren 2013 und 2014.

Inzwischen ist der Cupfinal in Bern wieder willkommen. "Wichtige Fussballspiele gehören in die Hauptstadt", findet der Gemeinderat.