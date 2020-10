Basel scheitert im Europa-League-Playoff an CSKA Sofia

Arthur Cabral brachte den FCB nach 54 Minuten per Foulpenalty in Führung, ehe die Basler das Spiel aus den Händen gab. Sofias Joker Tiago Rodrigues schoss die Bulgaren mit einer Doublette in die Gruppenphase der Europa League. In der 72. Minute war der 28-jährige Portugiese mit einem Abschluss aus rund 18 Metern erfolgreich, das 2:1 in der 88. Minute erzielte er mittels abgefälschtem Freistoss aus ähnlicher Distanz. Das 1:3 in der sechsten Minute der Nachspielzeit schoss mit Ahmed Ahmedov für Sofia ebenfalls ein Einwechsel-Spieler.

Telegramm:

Basel - CSKA Sofia 1:3 (0:0)

Keine Zuschauer. - SR Kruzliak (SVK). - Tore: 54. Cabral (Foulpenalty) 1:0. 72. Rodrigues (Youga) 1:1. 88. Rodrigues 1:2. 96. Ahmedov (Henrique) 1:3.

Basel: Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Padula; Stocker (91. Kalulu), Bunjaku (91. Campo), Frei, Pululu; Van Wolfswinkel; Cabral (77. Zhegrova).

CSKA Sofia: Busatto; Galabov, Antov, Mattheij, Mazikou; Geferson (59. Rodrigues), Youga; Sankharé (92. Ahmedov); Yomov, Sowe, Keita (59. Henrique).

Bemerkungen: Basel ohne Von Moos (gesperrt), Xhaka, Petretta, Marchand, Zuffi und Isufi (alle verletzt). Verwarnungen: 45. Geferson (Foul). 49. Padula (Foul). 58. Galabov (Foul). 75. Sankharé (Reklamieren). 87. Alderete (Foul). 95. Youga (Unsportlichkeit). 96. Cömert (Unsportlichkeit).