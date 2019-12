Barcelona spielt nur unentschieden

Vier Tage vor dem Clasico gegen Real Madrid musste der FC Barcelona die ersten Punkteverluste in der Meisterschaft nach vier Siegen in Folge hinnehmen. Beim stark in die Saison gestarteten San Sebastian machten Antoine Griezmann und Luis Suarez mit ihren Toren aus dem 0:1 bis kurz nach der Pause ein 2:1. Doch der im Sommer von Dortmund ins Baskenland gewechselte Schwede Alexander Isak traf nach einer guten Stunde noch zum 2:2.

Real Madrid kann am Sonntagabend mit einem Sieg in Valencia die Leaderposition übernehmen.

Resultate und Tabelle:

San Sebastian - Barcelona 2:2 (1:1). - 36'639 Zuschauer. - Tore: 12. Oyarzabal (Foulpenalty) 1:0. 38. Griezmann 1:1. 49. Suarez 1:2. 62. Isak 2:2.

Die Spiele der 17. Runde. Freitag: Alaves - Leganes 1:1. - Samstag: Granada - Levante 1:2. Athletic Bilbao - Eibar 18.30. Atlético Madrid - Osasuna 21.00. - Sonntag: Getafe - Valladolid 12.00. Celta Vigo - Mallorca 14.00. Espanyol Barcelona - Betis Sevilla 16.00. FC Sevilla - Villarreal 18.30. Valencia - Real Madrid 21.00.

1. FC Barcelona 16/35 (43:20). 2. Real Madrid 15/34 (32:11). 3. FC Sevilla 16/31 (20:15). 4. San Sebastian 17/28 (28:20). 5. Getafe 16/27 (24:16). 6. Atlético Madrid 16/26 (16:10). 7. Valencia 16/26 (26:23). 8. Athletic Bilbao 16/26 (19:12). 9. Granada 17/24 (24:22). 10. Osasuna 16/23 (22:18). 11. Levante 17/23 (22:26). 12. Betis Sevilla 16/22 (22:27). 13. Villarreal 16/19 (28:24). 14. Valladolid 16/19 (14:18). 15. Alaves 17/19 (18:24). 16. Eibar 16/15 (15:28). 17. Mallorca 16/14 (16:28). 18. Celta Vigo 16/13 (12:23). 19. Leganes 17/10 (12:28). 20. Espanyol Barcelona 16/9 (10:30).