Wollen Sie mit dabei sein, wenn die Schweiz gegen Nordirland im Barrage-Rückspiel um die Qualifikation für die WM 2018 in Russland antritt? Wollen Sie die Schweizer Nationalmannschaft live vor Ort im Basler St. Jakob-Park lautstark unterstützen? Nichts leichter als das: Wir verlosen ein Mal zwei Tickets für die Partie vom Sonntag, 12. November 2017, mit Anpfiff um 18.00 Uhr.

So einfach sind Sie mit dabei:

Schicken Sie uns via WeTransfer (App zum Download im App Store und bei Google Play) ein persönliches Fanvideo an sport@azmedien.ch. Erklären Sie uns in diesem Video in 12 Sekunden, warum Sie der perfekte 12. Mann oder die ideale 12. Frau am Spielfeldrand sind.

Einsendeschluss für die Fan-Videos ist der kommende Dienstag, 7. November 2017, um 12.12 Uhr. In der Folge trifft die Redaktion eine Vorauswahl. Die besten Videos werden im Lauf des Dienstagnachmittags auf unserer Website veröffentlicht – danach ermitteln die Leserinnen und Leser in einer Abstimmung bis Donnerstag, 9. November 2017, um 20.00 Uhr auf unseren Online-Portalen die Gewinner. Es lohnt sich also, wenn Sie für Ihr Video kräftig die Werbetrommel rühren.

Wir wünschen Ihnen bereits an dieser Stelle viel Glück!