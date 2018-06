Früh nahmen die Peruaner der Gruppe C mit ihrem ersten WM-Treffer seit 1982 etwas die Brisanz. Torschütze zum 1:0 in der 18. Minute war der Watford-Professional André Carillo, der eine Volley-Abnahme innerhalb des Strafraums perfekt traf. Das Geschehen im Parallelspiel zwischen Dänemark und Frankreich liess erahnen, dass die Australier einen hohen Sieg benötigten, um ihre Hoffnungen am Leben zu erhalten.