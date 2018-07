Einen Augenschmaus wie Brasilien und Belgien am Tag davor offerierten Russland und Kroatien in diesem letzten WM-Viertelfinal in Sotschi nicht. Es war vielmehr ein Kampf auf Biegen und Brechen. Er endete nach 90 Minuten darin, dass die beiden Teams wie schon im Achtelfinal gegen Spanien (Russland) respektive Dänemark (Kroatien) beim Stand von 1:1 wieder Überzeit zu leisten hatten. Weil beide Mannschaften in der Verlängerung trafen, Kroatien durch Domagoj Vida in der 101. und Russland durch Mario Fernandes in der 115. Minute, musste wie am letzten Sonntag ein Penaltyschiessen über das Weiterkommen entscheiden.