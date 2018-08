Dass sich der Aufsteiger gegen Pep Guardiolas City Punkte sichern würde, war so nicht erwartet worden. In den ersten beiden Runden hatte City einen starken Eindruck abgegeben - sowohl beim 2:0 gegen Arsenal wie dem 6:1 gegen Huddersfield schienen die Citizens nicht einmal voll gefordert zu sein. Dennoch mahnte Coach Guardiola: "Wir sind noch nicht in bester Verfassung."

Mit der harten Gangart von Aussenseiter Wolverhampton bekundete City dann tatsächlich von Beginn an Probleme. Zudem stellte sich der von den Wolves neu verpflichtete Goalie Nationalgoalie Rui Patricio als fast unüberwindlich dar. In der 22. Minute lenkte er einen Abschluss von Raheem Sterling in extremis ans Lattenkreuz.

City benötigte eine Standardsituation und einen Kopfball des französischen Verteidigers Aymeric Laporte (69.) aus vier Metern Entfernung, um den portugiesischen Nationalgoalie im Tor von Wolverhampton doch zu überwinden und auszugleichen. Zwölf Minuten zuvor hatte Willy Boly die Wolves in Führung gebracht. Dass der 27-Jährige den Ball mit dem Arm und nicht mit dem Kopf über die Linie drückte, blieb vom Schiedsrichtergespann dabei unbemerkt.

Telegramm und Rangliste:

Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1:1 (0:0). - 31'322 Zuschauer. - Tore: 57. Boly 1:0. 69. Laporte 1:1.

Rangliste: 1. Manchester City 3/7 (9:2). 2. Liverpool 2/6 (6:0). 3. Chelsea 2/6 (6:2). 4. Watford 2/6 (5:1). 5. Tottenham Hotspur 2/6 (5:2). 6. Bournemouth 2/6 (4:1). 7. Everton 2/4 (4:3). 8. Leicester City 2/3 (3:2). 9. Manchester United 2/3 (4:4). 10. Crystal Palace 2/3 (2:2). 11. Brighton & Hove Albion 2/3 (3:4). 12. Wolverhampton 3/2 (3:5). 13. Newcastle United 2/1 (1:2). 13. Southampton 2/1 (1:2). 15. Burnley 2/1 (1:3). 16. Cardiff City 2/1 (0:2). 17. Arsenal 2/0 (2:5). 18. Fulham 2/0 (1:5). 19. West Ham United 2/0 (1:6). 20. Huddersfield Town 2/0 (1:9).