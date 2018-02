Der Sieg für Wil war glückhaft, da die Gäste in der zweiten Halbzeit deutlich den Ton angaben. Im November verhielt es sich noch umgekehrt. Wil war in Winterthur sogar die gesamte Spielzeit überlegen, verlor die Partie am Ende indes ebenfalls unverdient mit 0:2.

Bei Sieger Wil überzeugte noch vorab in der ersten Halbzeit Offensivspieler Sergio Cortelezzi. Der dreifache Torschütze in dieser Challenge-League-Saison verzeichnete gleich nach Spielbeginn (3.) seinen vierten Pfostenschuss in der laufenden Meisterschaft. Er bereitete auch das 1:0 von Audino (23.) vor. Dieser Treffer fiel nur zwei Minuten nach dem etwas nonchalant verschossenen Foulpenalty von Luca Radice auf der Gegenseite.

920 Zuschauer. - SR Piccolo. - Tore: 23. Audino 1:0. 92. Savic 2:0. - Bemerkungen: Pfosten: 3. Cortelezzi (Wil), 46. Duah (Winterthur). - Latte: 24. Hefti (Wil). - 21. Wil-Goalie Baumann hält Foulpenalty von Radice.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 20/50 (46:21). 2. Servette 19/39 (32:16). 3. Schaffhausen 20/36 (38:27). 4. Vaduz 20/30 (25:27). 5. Rapperswil-Jona 19/24 (24:25). 6. Aarau 19/21 (24:30). 7. Chiasso 20/21 (23:26). 8. Wil 21/18 (19:30). 9. Winterthur 21/16 (23:32). 10. Wohlen 19/14 (24:44).