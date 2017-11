Mit 23 Punkten war Nantes die positive Überraschung des ersten Saisondrittels in Frankreich. Gegen PSG ging die Taktik von Trainer Claudio Ranieri aber nicht auf. "Ich will zwei Busse vor dem Tor parkieren", hatte der Italiener vor der Partie gesagt.

Noch vor der Pause gelangen dem Heimteam aber zwei Treffer durch Edinson Cavani und Angel Di Maria. Auf dem Weg zum zwölften Erfolg gegen Nantes in Folge - eine längere Erfolgsserie weist PSG gegen keinen anderen Ligakonkurrenten auf - trafen Javier Pastore und erneut Cavani in den letzten 25 Minuten. Paris baute die Führung auf Monaco, das am Freitag nur zu einem 1:1 in Amiens gekommen war, auf sechs Punkte aus.

Cavani ist mit 15 Treffern in nur zwölf Einsätzen der beste Topskorer der europäischen Top-5-Ligen. Dazu kommen vier Treffer des Uruguayers in der Champions League.

Ligue 1. 13. Runde vom Samstag:

Paris Saint-Germain - Nantes 4:1 (2:0). - Tore: 38. Cavani 1:0. 42. Di Maria 2:0. 60. Nakoulma 2:1. 65. Pastore 3:1. 79. Cavani 4:1.

20.00 Uhr: Dijon - Troyes. Guingamp - Angers. Strasbourg - Rennes. Toulouse - Metz.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 13/35. 2. Monaco 13/29. 3. Lyon 12/25. 4. Marseille 12/24. 5. Nantes 13/23. 6. Caen 12/18. 7. Saint-Etienne 13/18. 8. Montpellier 12/16. 9. Bordeaux 12/16. 10. Rennes 12/15. 11. Troyes 12/15. 12. Toulouse 12/15. 13. Guingamp 12/14. 14. Angers 12/13. 15. Nice 12/13. 16. Lille 12/12. 17. Amiens 12/12. 18. Dijon 12/12. 19. Strasbourg 12/10. 20. Metz 12/3.