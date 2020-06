Atalanta schlägt Lazio nach 0:2-Rückstand

Meister Juventus, der am Montag in Bologna gewonnen hatte, baute den Vorsprung auf Lazio in der 27. Runde auf vier Punkte aus.

Atalanta, das mit seiner Leistung an die Auftritte in seiner ersten Saison in der Champions League erinnerte, lag nach elf Minuten unter anderem durch ein Eigentor 0:2 zurück. Aber hierauf aber skorte Atalanta, bei dem Remo Freuler die ganze Partie bestritt, in regelmässigen Abständen, zuletzt nach 80 Minuten zum 3:2 durch den Argentinier José Palomino.

Das drittplatzierte Inter Mailand verlor ebenfalls weitere Punkte auf Juventus. Nach Inters 3:3 im Heimspiel gegen den Mittelfeldklub Sassuolo beträgt die Differenz acht Punkte.

Die Interisti gerieten in den ersten Minuten in Rückstand. Noch vor der Pause wendeten sie das Blatt dank einem Foulpenalty, den Romelu Lukaku zu seinem 19. Saisontor in der Meisterschaft nutzte, und einem Treffer von Cristiano Biraghi aus spitzem Winkel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Die weiteren drei Tore fielen in der Schlussphase, Sassuolos Ausgleich zum 3:3 nach 89 Minuten.

Telegramme und Rangliste

Inter Mailand - Sassuolo 3:3 (2:1). - Tore: 4. Caputo 0:1. 41. Lukaku (Foulpenalty) 1:1. 45. Biraghi 2:1. 81. Berardi (Foulpenalty) 2:2. 86. Valero 3:2. 89. Magnani 3:3. - Bemerkungen: 93. Gelb-rote Karte gegen Skriniar (Inter Mailand).

Atalanta Bergamo - Lazio Rom 3:2 (1:2). - Tore: 5. De Roon (Eigentor) 0:1. 11. Milinkovic-Savic 0:2. 38. Gosens 1:2. 66. Malinovsky 2:2. 80. Palomino 3:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Roma - Sampdoria Genua 2:1 (0:1). - Tore: 11. Gabbiadini 0:1. 64. Dzeko 1:1. 85. Dzeko 2:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 27/66 (52:24). 2. Lazio Rom 27/62 (62:26). 3. Inter Mailand 27/58 (54:28). 4. Atalanta Bergamo 27/54 (77:37). 5. AS Roma 27/48 (53:36). 6. Napoli 27/42 (43:36). 7. AC Milan 27/39 (32:35). 8. Parma 27/39 (37:33). 9. Hellas Verona 27/38 (31:29). 10. Cagliari 27/35 (43:42). 11. Bologna 27/34 (38:44). 12. Sassuolo 27/33 (45:46). 13. Torino 27/31 (30:46). 14. Fiorentina 27/31 (33:37). 15. Udinese 27/28 (21:38). 16. Sampdoria Genua 27/26 (30:48). 17. Genoa 27/25 (32:51). 18. Lecce 27/25 (35:60). 19. SPAL Ferrara 27/18 (20:45). 20. Brescia 27/17 (23:50).