Atalanta mit 13 Toren aus drei Serie-A-Spielen

Die Mannschaft, in der Remo Freuler diesmal erst in der Schlussphase zum Zug kam, beeindruckte zum dritten Mal in der noch jungen Saison mit ihrer Torproduktion. 4:2, 4:1 (bei Lazio) und 5:2 heissen die bisherigen Resultate. Im Match gegen Cagliari stand es in der Halbzeit schon 4:1.

Telegramme und Rangliste

Atalanta Bergamo - Cagliari 5:2 (4:1). - Tore: 7. Muriel 1:0. 24. Godin 1:1. 29. Gomez 2:1. 37. Pasalic 3:1. 42. Zapata 4:1. 53. João Pedro 4:2. 81. Lammers 5:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo ab 74. mit Freuler.

Rangliste: 1. Atalanta Bergamo 3/9 (13:5). 2. Sassuolo 3/7 (9:3). 3. Napoli 2/6 (8:0). 4. Inter Mailand 2/6 (9:5). 5. AC Milan 2/6 (4:0). 5. Hellas Verona 2/6 (4:0). 7. Juventus Turin 2/4 (5:2). 8. AS Roma 3/4 (3:5). 9. Bologna 2/3 (4:3). 10. Lazio Rom 2/3 (3:4). 10. Spezia 2/3 (3:4). 12. Benevento 2/3 (5:7). 13. Genoa 2/3 (4:7). 14. Sampdoria Genua 3/3 (4:7). 15. Fiorentina 3/3 (5:6). 16. Cagliari 3/1 (3:8). 17. Torino 2/0 (2:5). 18. Parma 2/0 (1:6). 19. Udinese 3/0 (0:4). 20. Crotone 3/0 (2:10).