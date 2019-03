Der 49-Jährige, der 2001 beim bislang letzten Meistertitel der Römer als Spieler dabei gewesen war, hatte die Mannschaft im Sommer 2017 als Nachfolger von Luciano Spalletti übernommen und mit ihr die Halbfinals der Königsklasse erreicht.

Gegen Porto schied die AS Roma nach einem wegen eines Offsides höchst umstrittenen Penalty in der Verlängerung mit 1:3 n.V. aus.

In der laufenden Saison belegt die AS Roma in der Serie A nach 26 von 38 Spielen Rang 5, der Rückstand auf die Champions-League-Plätze beträgt drei Punkte.