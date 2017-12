Arsenal, bei dem Granit Xhaka den ganzen Match bestritt, hatte grosse Schwierigkeiten, den im untersten Bereich der Tabelle klassierten Aufsteiger aus Nordengland zu dominieren und zu guten Chancen zu kommen. Das einzige Tor war jedoch eine Augenweide. Mesut Özil erzielte es nach 23 Minuten aus rund 14 Metern mit einer Direktabnahme aus Hüfthöhe.

Auch Chelsea hatte mehr Schwierigkeiten als erwartet, um Southampton daheim 1:0 zu bezwingen. Marcos Alonso traf wenige Sekunden vor der Pause. Im Unterschied zu Arsenal erspielte sich Chelsea jedoch eine Reihe erstklassiger Chancen.

Huddersfield spielte erst zum vierten Mal in dieser Saison mit Florent Hadergjonaj in der Startaufstellung. Dem Aufsteiger reichte es zum dritten Auswärtssieg, einem 4:1 in Watford.

Das Spiel zwischen Stoke City und West Ham United hat wegen eines längeren Stromausfalls im Stadion erst um 17 Uhr Schweizer Zeit begonnen, also mit 60 Minuten Verspätung.

Telegramme und Rangliste

Leicester City - Crystal Palace 0:3 (0:2). - 31'081 Zuschauer. - Tore: 19. Benteke 0:1. 40. Zaha 0:2. 94. Sako 0:3. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). 61. Gelb-Rote Karte gegen Ndidi (Leicester).

Arsenal - Newcastle United 1:0 (1:0). - 59'379 Zuschauer. - Tor: 23. Özil 1:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt).

Chelsea - Southampton 1:0 (1:0). - 41'562 Zuschauer. - Tor: 45. Alonso 1:0.

Watford - Huddersfield 1:4 (0:2). - 20'026 Zuschauer. - Tore: 6. Kachunga 0:1. 23. Mooy 0:2. 50. Depoitre 0:3. 68. Doucouré 1:3. 90. Mooy (Foulpenalty) 1:4. - Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj (Ersatz). 33. Rote Karte gegen Deeney (Watford/Foul). 61. Gelb-rote Karte gegen Hogg (Huddersfield).

Rangliste: 1. Manchester City 17/49 (52:11). 2. Manchester United 17/38 (37:11). 3. Chelsea 18/38 (32:14). 4. Arsenal 18/33 (31:20). 5. Burnley 18/32 (16:12). 6. Tottenham Hotspur 17/31 (30:14). 7. Liverpool 17/31 (34:20). 8. Leicester City 18/26 (27:26). 9. Everton 17/22 (21:29). 10. Watford 18/22 (27:33). 11. Huddersfield Town 18/21 (16:30). 12. Southampton 18/18 (17:24). 13. Brighton & Hove Albion 18/18 (14:23). 14. Crystal Palace 18/17 (15:28). 15. Bournemouth 17/16 (15:20). 16. Stoke City 17/16 (19:36). 17. Newcastle United 18/15 (16:27). 18. West Bromwich Albion 17/14 (12:22). 19. West Ham United 17/14 (14:32). 20. Swansea City 17/12 (9:22).