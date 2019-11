Arsenal weiter ohne Xhaka und im Formtief

Arsenal verhinderte die Niederlage gegen den Vorletzten der Premier League nur dank einem Treffer in der 96. Minute zum 2:2. Granit Xhaka kam erneut nicht zum Zuge, obwohl viele Beobachter damit gerechnet hatten, dass der Schweizer Internationale einen Monat nach seinem letzten und viel diskutierten Einsatz für Arsenal ins Aufgebot zurückkehren würde.

Unai Emery entschied anders und blieb zum fünften Mal in Folge sieglos. Die Negativserie, die noch mit Xhaka als Captain begonnen hat, bringt den spanischen Coach weiter in Bedrängnis. Emery war im Vorfeld dieser Runde bei den Wettanbietern die Nummer 2 in der Liste der von einer Entlassung am meisten bedrohten Trainer - unmittelbar hinter Ralph Hasenhüttl, dem Coach von Southampton. Für den Gast war das 2:2, der zweite Punktgewinn in den letzten acht Partien, eher als Erfolg zu werten als für Arsenal, auch wenn die "Gunners" dank Alexandre Lacazette zweimal einen Rückstand wettmachten.

Gelungener Einstand von Mourinho

José Mourinho ist erfolgreich in seine Trainerzeit bei Tottenham gestartet. Der Portugiese führte den Champions-League-Finalisten zum 3:2-Sieg bei West Ham und beendete damit gleich zwei Negativserien seines während der Woche entlassenen Vorgängers Mauricio Pochettino. Tottenham war zuvor in der Meisterschaft zwei Monate lang sieglos geblieben und hatte seit zehn Monaten auswärts nicht mehr drei Punkte geholt.

Bei der Rückkehr von Mourinho auf die Trainerbank nach 342 Tagen Abwesenheit erspielte sich Tottenham dank Son Heung-Min, Lucas Moura und Harry Kane bis in die 49. Minute den 3:0-Vorsprung. Erst in den letzten 20 Minuten geriet der Sieg in Gefahr. Die ohne Albian Ajeti angetretenen Gastgeber verkürzten in der 73. Minute auf 1:2 und in der 96. Minute auf 2:3. Dazwischen wurden ein Tor von West Hams Mittelfeldspieler Declan Rice wegen Abseits aberkannt.

An der Tabellenspitze gewann Manchester City das Verfolgerduell gegen Chelsea, das sich nach sechs Siegen in Folge wieder einmal geschlagen geben musste. Kevin De Bruyne (29.) und Riyad Mahrez (37.) wendeten mit ihren Toren innerhalb von acht Minuten die Partie. Chelsea war durch Ngolo Kanté nach 21 Minuten in Führung gegangen.

Der Rückstand von Manchester City auf Liverpool beträgt weiterhin neun Punkte. Der Leader sicherte sich der 12. Sieg im 13. Spiel dank Roberto Firmino. Der Brasilianer schoss bei Crystal Palace in der 85. Minute den 2:1-Siegtreffer. Drei Minuten zuvor hatten die Londoner durch den Ivorer Wilfried Zaha ausgeglichen.

Resultate und Tabelle:

Manchester City - Chelsea 3:1 (2:1). - 54'486 Zuschauer. - Tore: 21. Kanté 0:1. 29. De Bruyne 1:1. 37. Mahrez 2:1.

West Ham United - Tottenham Hotspur 2:3 (0:2). - 59'930 Zuschauer. - Tore: 36. Son 0:1. 43. Lucas 0:2. 49. Kane 0:3. 73. Antonio 1:3. 96. Ogbonna 2:3. - Bemerkungen: West Ham ohne Ajeti (Ersatz).

Arsenal - Southampton 2:2 (1:1). - 60'295 Zuschauer. - Tore: 8. Ings 0:1. 18. Lacazette 1:1. 71. Ward-Prowse 1:2. 96. Lacazette 2:2. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (nicht im Aufgebot). 71. Ward-Prowse verschiesst Penalty und trifft im Nachschuss.

Crystal Palace - Liverpool 1:2 (0:0). - Zuschauer. - Tore: 49. Mané 0:1. 82. Zaha 1:1. 85. Roberto Firmino 1:2. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Trainingsrückstand).

Everton - Norwich 0:2 (0:0). - 39'241 Zuschauer. - Tore: 54. Cantwell 0:1. 92. Srbeny 0:2. - Bemerkungen: Norwich ohne Klose und Drmic (beide verletzt).

Die weiteren Spiele der 13. Runde. Samstag: Bournemouth - Wolverhampton 1:2. Brighton & Hove Albion - Leicester City 0:2. Watford - Burnley 0:3. - Sonntag: Sheffield United - Manchester United 17.30. - Montag: Aston Villa - Newcastle United 21.00.

1. Liverpool 13/37 (30:11). 2. Leicester City 13/29 (31:8). 3. Manchester City 13/28 (37:14). 4. Chelsea 13/26 (28:19). 5. Wolverhampton 13/19 (18:16). 6. Burnley 13/18 (20:18). 7. Arsenal 13/18 (18:19). 8. Sheffield United 12/17 (13:9). 9. Tottenham Hotspur 13/17 (21:19). 10. Manchester United 12/16 (16:12). 11. Bournemouth 13/16 (16:17). 12. Newcastle United 12/15 (11:18). 13. Brighton & Hove Albion 13/15 (15:19). 14. Crystal Palace 13/15 (11:18). 15. Everton 13/14 (13:20). 16. West Ham United 13/13 (16:23). 17. Aston Villa 12/11 (17:20). 18. Norwich City 13/10 (13:28). 19. Southampton 13/9 (13:31). 20. Watford 13/8 (8:26).