Der gabunische Internationale steht seit 2018 im Norden Londons unter Vertrag, nachdem er aus Dortmund zum Premier-Ligisten gewechselt war.

Seit seiner Ankunft in London ist Aubameyang der wichtigste Torschütze von Arsenal. In den letzten beiden Saisons sind ihm in 36 Liga-Einsätzen jeweils 22 Tore geglückt. Im November des letzten Jahres hatte Aubameyang Xhaka nach dessen Clinch mit einem Teil der Fans als Captain des Teams abgelöst.