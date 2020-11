Arsenal kommt im Schongang weiter

Arsenal, das letztmals 2016/17 in der Champions League vertreten war, ist nun zumindest schon in der ersten K.o.-Runde des Trostwettbewerbs angelangt - in der es letzte Saison an Olympiakos Piräus scheiterte.

Trainer Mikel Arteta gönnte einigen Titularen für den Match beim norwegischen Meister eine Pause, so beispielsweise Pierre-Emerick Aubameyang. Granit Xhaka verliess den Platz nach einer guten Stunde beim Stand von 2:0. Die Gruppe mit Molde, Rapid Wien und Irlands Meister Dundalk bedeutete für Arsenal wohl keine allzu schwere Aufgabe.

Mit vier Siegen in vier Spielen hat auch Hoffenheim das Weiterkommen frühzeitig sichergestellt. Die Deutschen setzten sich auswärts gegen Slovan Liberec mit zwei Toren in der letzten Viertelstunde 2:0 durch.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe B:

Molde - Arsenal 0:3 (0:0). - SR Peljto (BIH). - Tore: 50. Pepe 0:1. 55. Nelson 0:2. 83. Balogun 0:3. - Bemerkungen: Arsenal bis 62. mit Xhaka.

Rangliste: 1. Arsenal 4/12 (12:2). 2. Molde 4/6 (4:8). 3. Rapid Wien 3/3 (5:6). 4. Dundalk 3/0 (4:9).

Gruppe G:

Braga - Leicester City 3:3 (2:1). - SR Orsato (ITA). - Tore: 4. Elmusrati 1:0. 9. Barnes 1:1. 24. Paulinho 2:1. 78. Thomas 2:2. 90. Fransergio 3:2. 95. Vardy 3:3.- Bemerkungen: Leicester City ohne Jakupovic (Ersatz).

Weiteres Resultat. AEK Athen - Sorja Lugansk 0:3 (0:0).

Rangliste: 1. Leicester City 4/10 (12:4). 2. Braga 4/7 (8:8). 3. AEK Athen 4/3 (5:9). 4. Sorja Lugansk 4/3 (5:9).

Gruppe H:

Lille - Milan 1:1 (0:0). - SR Pawson (ENG). - Tore: 46. Castillejo 0:1. 65. Bamba 1:1.

Sparta Prag - Celtic Glasgow 4:1 (2:1). - SR Stieler (GER). - Tore: 15. Edouard 0:1. 27. Hancko 1:1. 38. Julis 2:1. 80. Julis 3:1. 94. Plavsic 4:1. - Bemerkungen: Celtic Glasgow ohne Ajeti (Ersatz).

Rangliste: 1. Lille 4/8 (10:4). 2. AC Milan 4/7 (7:5). 3. Sparta Prag 4/6 (9:9). 4. Celtic Glasgow 4/1 (5:13).

Gruppe I:

Resultate: Maccabi Tel Aviv - Villarreal 1:1 (0:1). Karabach Agdam - Sivasspor 2:3 (1:1).

Rangliste: 1. Villarreal 4/10 (13:5). 2. Maccabi Tel Aviv 4/7 (4:6). 3. Sivasspor 4/6 (9:9). 4. Karabach Agdam 4/0 (3:9).

Gruppe J:

Resultate: LASK Linz - Royal Antwerp 0:2 (0:0).

Rangliste: 1. Royal Antwerp 4/9 (5:2). 2. Tottenham Hotspur 3/6 (6:2). 3. LASK Linz 4/6 (5:8). 4. Ludogorez Rasgrad 3/0 (5:9).

Gruppe K:

Weiteres Resultate: ZSKA Moskau - Feyenoord Rotterdam 0:0.

Rangliste: 1. Dinamo Zagreb 4/8 (4:0). 2. Feyenoord Rotterdam 4/5 (4:5). 3. Wolfsberg 4/4 (5:6). 4. ZSKA Moskau 4/3 (2:4).

Gruppe L:

Slovan Liberec - Hoffenheim 0:2 (0:1). - SR Brisard (FRA). - Tore: 77. Baumgartner 0:1. 89. Kramaric (Handspenalty) 0:2.

Weiteres Resultat: Gent - Roter Stern Belgrad 0:2 (0:1).

Rangliste: 1. Hoffenheim 4/12 (13:1). 2. Roter Stern Belgrad 4/9 (9:4). 3. Slovan Liberec 4/3 (2:12). 4. Gent 4/0 (2:9).