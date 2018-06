Alexandre Juillard, Fussballfachmann und Autor einer Biografie über Messi, ist auch nach Argentiniens Weiterkommen noch längst nicht von Messi überzeugt. Er sagte: "Argentinien hatte in der Geschichte immer richtige Anführer auf dem Platz. Leute, die überall auf dem Platz auftauchten und die man immer sah. Wie Daniel Passarella, Diego Maradona oder Roberto Ayala. Hier in Russland ist dieser Mann Javier Mascherano." Also nicht Messi. Oder noch nicht.

Wie in vielen lateinischen Ländern liegen Enttäuschung und Begeisterung, vernichtende Kritik und überschwängliches Lob in Argentinien direkt nebeneinander. Für die Journalisten der Zeitung "La Nacion" war nach dem knappen und spät herausgeholten Sieg gegen Nigeria alles wieder in Ordnung.

Mit Messi ist ein neuer Friede geschlossen, und das Blatt legte dem Superstar die Worte in den Mund: "Seid vorsichtig, hier bin ich, und jetzt ist alles möglich". Die Sportzeitung "Olé" zog mit: "So wollen wir dich sehen." Niemand habe es mehr verdient als Messi, dass die WM für Argentinien noch nicht beendet sei.