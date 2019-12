Ancelotti kehrt nach England zurück

Zehn Tage nach seiner Beurlaubung bei Serie-A-Klub Napoli unterschrieb der 60-Jährige in England einen Vertrag bis Sommer 2024. "Er ist einer der besten Trainer des Weltfussballs und ein Gewinnertyp, der in jeder wichtigen europäischen Liga bemerkenswerte Erfolge erzielt hat", sagte Evertons Fussball-Direktor Marcel Brands zur prominenten Verpflichtung.

Für den dreimaligen Champions-League-Gewinner Ancelotti ist es nicht der erste Trainerjob in der Premier League. Zwischen 2009 und 2011 arbeitete er in London beim FC Chelsea mit dem er 2010 das Double aus Meisterschaft und FA Cup gewinnen konnte. Im Spiel vom Samstag gegen Arsenal, das in Person von Mikel Arteta seit Freitag ebenfalls einen neuen Coach hat, sass Ancelotti noch auf der Tribüne. Wie Arteta bei Arsenal wird Ancelotti bei Everton ab Sonntag die Trainings leiten.