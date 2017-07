Chelsea stach im Werben um Morata einige andere europäische Hochkaräter aus. An einem Transfer des spanischen Stürmers waren in den letzten Wochen auch Manchester United und die AC Milan interessiert.

Der 24-jährige Morata soll bei Chelsea seinen Landsmann Diego Costa ersetzen, der sich mit Trainer Antonio Conte überworfen hat und für den die Londoner einen Abnehmer suchen. Für Morata ist es das zweite Engagement im Ausland, nachdem er bereits zwischen 2014 und 2016 zwei erfolgreiche Saisons mit Juventus Turin absolviert hat (2 Mal Meister, 2 Mal Cupsieger, 1 Mal Champions-League-Final).

Nicht ganz geglückt war sein letztes Jahr mit Real Madrid. Zwar wurde er spanischer Meister sowie Champions-League-Sieger und erzielte in diesen beiden Wettbewerben 18 Tore. Doch in den entscheidenden Spielen setzte Trainer Zinédine Zidane im Sturmzentrum ausnahmslos auf den Franzosen Karim Benzema. So kam Morata in der K.o.-Phase der Champions League nur während 31 Minuten zum Einsatz, in der Meisterschaft stand er bloss 14 Mal in der Startformation.