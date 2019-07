Mit Autokorsos, Hupkonzerten, kleinen Feuerwerken und vielen Böllern machten die Fans der "Wüstenfüchse" vielerorts die Nacht zum Tage, wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstagmorgen berichtete. Die Feierlichkeiten in Städten wie Toulouse, Strassburg und Marseille, wo nach Polizeischätzungen rund 25'000 euphorisierte Menschen zusammenströmten, seien dabei grösstenteils friedlich verlaufen. Nur vereinzelt habe es kleinere Zusammenstösse mit Sicherheitskräften gegeben, etwa auf der Pariser Prachtstrasse Champs-Élysées, wo Randalierer mit Tränengas auseinandergetrieben worden seien.

Vor dem Finalspiel hatte es Befürchtungen gegeben, in der Hauptstadt könnten sich chaotische Szenen wie am vergangenen Sonntag wiederholen, als es tagsüber am Rande des Nationalfeiertags zunächst zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen war - und nachts dann zu Krawallen nach dem Sieg Algeriens im Halbfinal des Afrika Cups. Anschliessend sprach Innenminister Christophe Castaner von fast 300 Festnahmen. Zuvor hatte ein algerischer Fussballfan bei Feierlichkeiten nach dem Viertelfinalsieg die Kontrolle über sein Auto verloren und eine Familie überfahren. Eine Frau kam dabei ums Leben, zwei Kinder wurden verletzt.

Im Final des Kontinentalwettbewerbs in Kairo sicherte sich Algerien am Freitagabend gegen Senegal mit 1:0 den ersten Titelgewinn seit 29 Jahren.