Kerschakow stand in den letzten sieben Jahren als Spieler bei Zenit unter Vertrag, im ersten Halbjahr 2016 spielte er leihweise für den FC Zürich. Mit den Zürchern stieg er in die Challenge League ab und gewann er den Cup. Für Russlands Nationalteam schoss er in 90 Länderspielen 30 Tore.