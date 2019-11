Alex Frei übernimmt offenbar bei Hannover 96

Alex Frei soll am Montag als Nachfolger des am letzten Sonntag entlassenen Mirko Slomka vorgestellt werden und am Dienstag erstmals das Training der Niedersachsen leiten. Hannovers Sportchef Jan Schlaudraff sieht in dem Neustart nächste Woche einen optimalen Zeitpunkt, weil der neue Trainer bereits in der bevorstehenden Länderspielpause mit der Mannschaft arbeiten könne.

Hannover hat nach dem Abstieg aus der Bundesliga im letzten Frühjahr den Tritt eine Liga tiefer noch nicht richtig gefunden. Nach 13 Runden ist das Team mit sieben Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze lediglich im 13. Tabellenrang klassiert.

Alex Frei verfügt nur über wenig Erfahrung als Trainer. Beim FC Basel war er vorwiegend im Juniorenbereich tätig. Im letzten Sommer amtete er in Basel nach der Entlassung von Raphael Wicky kurzzeitig als Interimscoach des Super-League-Teams. Den deutschen Fussball und die Bundesliga kennt der Schweizer Rekord-Torschütze von seiner Zeit bei Borussia Dortmund (2006 bis 2009) aber ausgezeichnet.