Das 5:2 in Guingamp war zudem der erste Sieg von Nice in dieser Saison ohne Balotelli. Beim Auswärtssieg in der Bretagne sprang der Angreifer Alassane Plea in die Bresche und war mit seinen Saisontreffern 7 bis 10 vier Mal erfolgreich.

Nice überholte dank dem zweiten Sieg in Folge in der Tabelle Montpellier und rückte den Europa-League-Plätzen näher. Der Rückstand auf Rang 5 beträgt nur noch einen Punkt.

Ligue 1. 29. Runde vom Sonntag:

Guingamp - Nice 2:5 (1:1). - 13'656 Zuschauer. - Tore: 9. Grenier (Foulpenalty) 1:0. 24. Plea 1:1. 47. Plea 1:2. 58. Plea 1:3. 83. Marlon (Eigentor) 2:3. 86. Srarfi 2:4. 91. Plea 2:5.

Lyon - Caen 1:0 (0:0)

21.00 Uhr: Toulouse - Marseille.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 29/77. 2. Monaco 29/63. 3. Marseille 28/56. 4. Lyon 29/54. 5. Nantes 29/43. 6. Rennes 29/42. 7. Nice 29/42. 8. Montpellier 29/41. 9. Bordeaux 29/37. 10. Dijon 29/37. 11. Saint-Etienne 29/36. 12. Caen 29/35. 13. Guingamp 29/35. 14. Angers 29/32. 15. Strasbourg 29/31. 16. Amiens 29/30. 17. Toulouse 28/29. 18. Troyes 29/28. 19. Lille 29/28. 20. Metz 29/20.