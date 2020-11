Akanji und Embolo wieder im Schweizer Aufgebot

Manuel Akanji und Renato Steffen hatten bei den Länderspielen im Oktober gefehlt, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Breel Embolo war verletzt gewesen. Erstmals seit etwas mehr als zwei Jahren gehört auch Torhüter Gregor Kobel wieder zum Aufgebot von Nationaltrainer Vladimir Petkovic. Der Keeper des VfB Stuttgart rückt für den angeschlagenen Jonas Omlin nach.

Für die Schweiz stehen in den kommenden zwei Wochen ein Testspiel in Belgien (11. November) sowie die beiden letzten Partien in der Nations League in Basel gegen Spanien (14. November) und in Luzern gegen die Ukraine (17. November) auf dem Programm. In der Nations League braucht die in diesem Jahr in fünf Spielen bisher noch sieglose Schweizer Auswahl mindestens vier Punkte, um noch (theoretische) Chancen auf den Ligaerhalt zu haben.

Das Testspiel gegen Belgien vom kommenden Mittwoch wurde kurzfristig von der Hauptstadt Brüssel ins Kleinstadion der Universitätsstadt Leuven verschoben.