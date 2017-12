Knall beim FC St. Gallen: Die Aktionäre des Ostschweizer Traditionsvereins entzogen am Dienstagnachmittag dem Verwaltungsrat um Präsident Stefan Hernandez das Vertrauen und setzte diesen ab. Nachfolger wird der 59-jährige Fernsehmoderator Matthias Hüppi, der bereits seit einigen Tagen als möglicher Nachfolger gehandelt wurde.

Seine ersten Ziele gab er an der Pressekonferenz bekannt: «Wir werden die Stelle des Sportchefs so schnell wie möglich besetzen. Mit der Nomination dieses Postens, werden wir euch nicht enttäuschen. Ebenfalls wollen wir die Stelle des CEO besetzen. Das sind die beiden Schlüsselstellen.»

Matthias Hüppi äussert sich in einer Medienmitteilung des SRF wie folgt: «Ich verlasse SRF voller Dankbarkeit, Wehmut und Respekt vor der neuen Aufgabe. Mein besonderer Dank gilt all den Menschen, die mich mit ihrer Arbeit hinter der Kamera immer unterstützt haben. Dass ich nach 38 Berufsjahren im Fernsehen einen solch markanten Wechsel vornehme, hätte ich mir bis vor kurzer Zeit kaum vorstellen können. In meinem Alter beruflich nochmals voll angreifen zu können, ist eine einmalige Chance, die ich nicht verpassen kann. Auch in meiner neuen Funktion werde ich immer ein grosser Fürsprecher meines langjährigen Arbeitgebers SRF bleiben.»