Acquafresca stösst aus der italienischen Serie B zu den Wallisern. Der 29-jährige Stürmer stand zuletzt bei Ternana unter Vertrag. Im Wallis unterschrieb Acquafresca einen Dreijahresvertrag.

Für die Abwehr verpflichtete Sion Ermir Lenjani. Der albanische Internationale ist in der Schweiz kein Unbekannter, hatte er doch in der Super League bereits für die Grasshoppers und später für St. Gallen gespielt, ehe er im Sommer 2015 in die französische Ligue 1 zu Rennens wechselte. Auch der 27-jährige Lenjani unterschrieb bei Sion einen Vertrag bis Juni 2020.