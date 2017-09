Vladimir Petkovics Equipe bleibt in der WM-Qualifikation auch am 8. Spieltag ohne Verlustpunkt. In Riga besiegten die Schweizer das chancenlose Lettland 3:0. Zwei Remis gegen Ungarn und Verfolger Portugal genügen in der letzten Tranche im Oktober zum vierten WM-Vorstoss in Serie.

Im Duell mit dem regelrecht abgestürzten EM-Teilnehmer von 2004 profitierte Haris Seferovic früh von einem Lapsus des lettischen Keepers Andris Vanins. Der routinierte FCZ-Keeper hatte daneben gegriffen, der formstarke Benfica-Stürmer markierte im siebten Wettbewerbsspiel seit seinem Wechsel nach Lissabon den siebten Treffer.

Vor 7587 Zuschauern erhöhte die topklassierte SFV-Auswahl in der zweiten Hälfte mit einer Doublette innerhalb von drei Minuten auf 3:0. Blerim Dzemailis Penalty-Fehlschuss (31.) blieb eine vernachlässigbare Randnotiz, derweil der Gruppenletzte nach dem neunten Fehltritt in Folge endgültig der europäischen Bedeutungslosigkeit entgegen taumelt.

Lettland - Schweiz 0:3 (0:1)

Skonto-Stadion, Riga. – 7587 Zuschauer. – SR Gözübüyük (NED). – Tore: 9. Seferovic (Lichtsteiner) 0:1. 55. Dzemaili (Seferovic) 0:2. 58. Rodriguez (Foulpenalty/Mehmedi) 0:3.

Lettland: Vanins; Kolesovs, Gorkss, Dubra; Solovjovs, Indrans (61. Kluskins), Vardanjans (78. Kazacoks), Maksimenko; Laizans; Sabala, Rakels (68. Ikaunieks).

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner (80. Lang), Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka (77. Zakaria); Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi; Seferovic (76. Derdiyok).

Bemerkungen: Lettland ohne Freimanis (gesperrt), Schweiz ohne Embolo (rekonvaleszent), Drmic (verletzt). 31. Dzemaili schiesst Foulpenalty über die Latte. 80. Pfostenschuss von Dzemaili. Verwarnungen: 37. Indrans, 43. Maksimenko, 56. Dubra, 57. Solovjovs, 69. Vardanjans (alle Foul).