Was hat der Österreicher doch nicht alles erlebt seit seinem Wechsel vor 13 Jahren vom Landesligaklub SV Langenrohr zum FC Bayern München! Als sich der damals 23-Jährige an der Säbener Strasse vorstellte und Hermann Gerland, der Trainer des Amateurteams, von Maierhofers physischer Präsenz tief beeindruckt war. «Das war eine richtig gute Zeit. Ich spielte in der zweiten Mannschaft und Thorsten Fink, der hier seine Laufbahn ausklingen liess, war unser Captain», erzählt Maierhofer.

«Ich durfte 2006 die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft mitmachen; mit Schweinsteiger, Lahm, Kahn, Scholl und Van Bommel trainieren. Von diesen konnte ich eine Menge lernen. Und ja, ich kam dann sogar in der Bundesliga zu zwei Kurzeinsätzen.» In der Premier League sollten es dann drei Jahre später sogar neun für die Wolverhampton Wanderers werden. «Ein Verein voller Tradition und Leidenschaft, für den ich gleich im ersten Spiel ein Tor schoss», erinnert sich Maierhofer.

Das Phantom von Hütteldorf

Dazwischen war er mit Rapid Wien Meister geworden und hatte mit sieben Toren in elf Einsätzen massgeblichen Anteil am Titel. Nach einem Nasenbeinbruch lief er mit Maske auf, schoss im Wiener Derby zwei Tore und firmierte danach als «Das Phantom von Hütteldorf».

2012 holte der 2,02-Meter-Mann mit Schuhgrösse 48 und einem Kampfgewicht von über 100 Kilogramm mit RB Salzburg sogar das Double und wurde Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga. In dieser schoss er insgesamt in 129 Partien 54 Tore. Nach einem Abstecher zum 1. FC Köln zog es den «Major», wie er in seiner Heimat oft genannt wird, wieder nach England, diesmal zu Millwall. «Ein Kultklub mit einzigartigen Fans. Vielleicht wie Aarau…», schwärmt Maierhofer.

Best of Stefan Maierhofer: