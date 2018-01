Für das 1:0 benötigte das mit 14 Verlustpunkten führende Team von Trainer Pep Guardiola, Gegner des FC Basel in den Champions-League-Achtelfinals, nicht einmal eine Minute. Der englische Internationale Raheem Sterling verwertete mit einer Direktabnahme eine Hereingabe von Leroy Sané. Nach 13 Minuten traf Watfords belgischer Verteidiger Christian Kabasele ins Eigentor. Der Abwehrversuch war die letzte kleine Chance, das 2:0 zu verhindern, denn hinter Kabasele hätte der mitgelaufene City-Stürmer Sergio Agüero, später Schütze des 3:0, nur noch das leere Tor treffen müssen.

Wesentlich mehr Mühe hatte Tottenham Hotspur, um auswärts mit dem Schlusslicht Swansea fertig zu werden. Die Spurs erspielten sich bei ihrem 2:0-Sieg nur wenige gute Chancen. Eine davon nutzte Fernando Llorente, indem er eine Freistossflanke nach 13 Minuten per Kopf zum 1:0 verwertete. In der zweiten Halbzeit klebte den Walisern das Pech an den Sohlen. Sie scheiterten je einmal am Pfosten und an der Latte. Den Sieg stellte Dele Alli mit dem 2:0 erst in der 89. Minute sicher.

Manchester City - Watford 3:1 (2:0). - 53'556 Zuschauer. - Tore: 1. Sterling 1:0. 13. Kabasele (Eigentor) 2:0. 63. Agüero 3:0. 82. Gray 3:1.

Swansea City - Tottenham Hotspur 0:2 (0:1). - 20'615 Zuschauer. - Tore: 12. Llorente 0:1. 89. Alli 0:2. - Bemerkungen: 65. Pfostenschuss von Narsingh (Swansea). 70. Kopfball von Dyer (Swansea) an die Latte.

Rangliste: 1. Manchester City 22/62 (64:13). 2. Manchester United 22/47 (45:16). 3. Chelsea 21/45 (39:14). 4. Liverpool 22/44 (50:25). 5. Tottenham Hotspur 21/40 (41:20). 6. Arsenal 21/38 (38:26). 7. Burnley 22/34 (19:19). 8. Leicester City 22/30 (34:32). 9. Everton 22/27 (25:34). 10. Watford 22/25 (31:40). 11. Huddersfield Town 22/24 (18:35). 12. Brighton & Hove Albion 22/23 (17:27). 13. Newcastle United 22/22 (20:30). 14. Crystal Palace 22/22 (20:33). 15. West Ham United 21/21 (24:39). 16. Bournemouth 22/21 (22:34). 17. Southampton 22/20 (21:32). 18. Stoke City 22/20 (23:47). 19. West Bromwich Albion 22/16 (16:30). 20. Swansea City 22/16 (13:34).