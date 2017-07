Der Zweitliga-Absteiger, der nach der knapp abgewendeten Insolvenz einen Neuanfang in der Regionalliga Bayern macht, ging bis zur 73. Minute 3:0 in Führung. Das Interesse am Münchner Traditionsklub ist auch in der vierthöchsten Liga gross. Für Stehplatz-Tickets im 5000 Zuschauer fassenden Stadion wurden auf dem Schwarzmarkt bis zu 250 Euro geboten.

Rechtzeitig vor der ersten Partie in der Regionalliga hatten sich bei 1860 München die finanziellen Rahmenbedingungen und die Rückkehr in das heimische Stadion an der Grünwalder Strasse geklärt.