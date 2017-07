Im zweiten Halbfinal des Kontinental-Turniers der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) setzte sich Jamaika in Pasadena, Kalifornien, mit 1:0 gegen Titelverteidiger Mexiko durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Kemar Lawrence in der 88. Minute mittels Freistoss. Jamaika steht damit zum zweiten Mal in Folge im Final; jener vor zwei Jahren ging gegen Mexiko mit 1:3 verloren.

Das diesjährige Endspiel findet am Mittwoch (Ortszeit) in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien statt. Derweil Jamaika den Titel bislang noch nie gewinnen konnte, gewannen die USA den Gold Cup bereits fünfmal - zuletzt vor vier Jahren.