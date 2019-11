0:1 gegen Kopenhagen besiegelt Luganos Europacup-Aus

Das Schicksal meint es mit dem FC Lugano in der Europa League einfach nicht gut. Auch im 5. Spiel dieser europäischen Kampagne zeigten sich die Tessiner mit ihrem Gegner auf Augenhöhe und blieben dafür doch unbelohnt. Dem Favorit aus Dänemark genügte in St. Gallen eine richtige Chance zum Sieg. Lugano dagegen bleibt nach fünf Spielen auf zwei Punkten sitzen und hat keine Chance auf die K.o.-Phase mehr.

Nicolaj Thomsen, der lediglich aufgrund der Tatsache in Kopenhagens Startformation stand, dass die Dänen am Sonntag in der Meisterschaft zum Verfolgerduell gegen Bröndby laden, brachte nach 27 Minuten den ersten vehement vorgetragenen Angriff der Gäste per Flugkopfball im Tor unter. Das 0:1 hinterliess im Team von Maurizio Jacobacci sichtlich Spuren, da der Spielverlauf eher auf einen Treffer Luganos hatte schliessen lassen.

Verhinderte vor Thomsens Tor einzig die mangelnde Effizienz das erste Lugano-Tor im Exil in St. Gallen, erspielte sich danach auch das Heimteam kaum mehr Chancen. Einzig der Sekunden zuvor eingewechselte Miroslav Covilo verpasste in der 76. Minute den Ausgleich per Kopf knapp.

Telegramm:

Lugano - Kopenhagen 0:1 (0:1)

St. Gallen. - 1281 Zuschauer. - SR Eskow (RUS). - Tor: 26. Thomsen 0:1.

Lugano: Baumann; Lavanchy, Kecskes, Daprelà, Obexer; Aratore (70. Sasere), Custodio, Lovric, Guidotti (76 Covilo); Bottani, Carlinhos (62. Dalmonte).

FC Kopenhagen: Johnsson; Bjelland, Papagiannopoulos, Nelsson, Bengtsson; Bartolec, Zeca, Thomsen (78. Mudrazija); Pep Biel (74. Falk), Santos (85. Varela), Sotiriou.

Bemerkungen: Lugano ohne Sabbatini, Maric, Soldini, Vecsei, Macek und Gerndt (alle verletzt). Kopenhagen ohne Wind, Boilesen und Andersen (alle verletzt). 85. Baumann lenkt Ball von Sotiriou an die Latte. Verwarnungen: 37. Zeca (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 49. Guidotti (Foul). 60. Carlinhos (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 81. Custodio (Foul). 90. Papagiannopoulos (Unsportlichkeit).