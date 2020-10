Für zwei Schweizer Weltcupfahrer war der Skiwechsel ein richtiger Befreiungsschlag

Der Materialwechsel kann für einen Skifahrer eine ganz schön knifflige Angelegenheit sein. Etwa bei Slalomspezialist Luca Aerni. Sein Vater arbeitet seit Jahr und Tag für die Firma Salomon. «Ich fahre diese Marke, seit ich zum ersten Mal auf Skis stand», sagt Aerni. Doch nun ist Schluss damit. Nach zwei Saisons zum Vergessen folgte die Emanzipation – vom ewigen Ski und wohl auch ein wenig vom Vater. Selbst wenn Luca Aerni betont: «Mein Vater stand bei dieser Entscheidung hinter mir. Es war für mich aber auch der einzige mögliche Weg.» Neu kurvt der Kombi-Weltmeister von 2017 mit Fischer-Ski die Slalomhänge hinunter.

Ein Befreiungsschlag war der Markenwechsel auch für Thomas Tumler. Der Riesenslalom- und Super-G-Spezialist aus Samnaun gibt offen zu: «Der Hauptgrund für den Wechsel war die schlechte Saison». Diese sorgte dafür, dass Tumler das Vertrauen in sein Material verlor. Er trennte sich von Fischer und fährt nun für die Schweizer Skimarke Stöckli. Die Wahl sei aus einem Bauchgefühl heraus entstanden, sagt der 30-Jährige.

Die Markenkollegen helfen beim Angewöhnen

Vor dem Start in den Weltcup ziehen beide Fahrer eine positive Bilanz. Dass die Angewöhnung relativ einfach vonstatten ging, hat einen Namen, respektive deren drei: Marco Odermatt, Daniel Yule und Tanguy Nef. Tumler sagt, es sei ein grosser Vorteil, dass er nun nicht mehr wie zuvor der einzige im Team mit dieser Marke ist, sondern in der Person von Odermatt einen Verbündeten an der Seite hat, der mit Stöckli vertraut ist. «Oft habe ich bei der Einstellung des Materials keine Lösung für gewisse Verhältnisse gefunden. Jetzt kann ich mich mit Marco abstimmen und wir finden den Weg gemeinsam».