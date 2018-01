Dario Cologna: «Genau kenne ich die Olympiastrecke noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es vor dem Ziel einen längeren Anstieg gibt. Wenn die Form stimmt, ist jede Strecke okay.»

4. Die Gegner

Die Athleten, welche Cologna in den letzten Jahren vor der Sonne standen, kämpfen mit gesundheitlichen Problemen. Der Norweger Martin Johnsrud Sundby hat zwar mit dem Ziel, die Erfolglosigkeit an Grossanlässen endlich zu beenden, seine Saisonvorbereitung umgestellt. Dabei hat ihm starkes Asthma aber bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb besteht noch ein Fragezeichen hinter seinem Plan, in Pyeongchang in Topform zu sein.