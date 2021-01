Feuz hat es schon wieder getan: Er gewinnt auch die zweite Abfahrt in Kitzbühel

Lange musste Beat Feuz auf seinen ersten Sieg in Kitzbühel warten. Jetzt gewinnt er die Abfahrt auf der Streif innert drei Tagen gleich zweimal. Nach der ersehnten Premiere am Freitag, war der 33-Jährige auch am Sonntag der Schnellste.

Feuz siegte 17 Hundertstelsekunden vor dem Franzosen Johan Clarey. Dritter, mit einem Rückstand von 0,38 Sekunden, wurde der Österreicher Matthias Mayer.

Feuz ist der dritte Schweizer, der in Kitzbühel zwei Weltcupabfahrten an einem Wochenende gewinnen kann. 1992 gelang dieses Kunststück Franz Heinzer. 1985 war Pirmin Zurbriggen zweimal in zwei Tagen auf der Streif erfolgreich.

Mit seinem 12. Abfahrtssieg im Weltcup belegt Feuz in der ewigen Bestenliste der Männer nun zusammen mit Didier Cuche und dem Italiener Kristian Ghedina Rang neun. Nur zwei Schweizer waren in der Geschichte des Weltcups noch erfolgreicher als Feuz: Peter Müller mit 19 Abfahrtssiegen und Franz Heinzer mit 15.

Neben Feuz schrieb auch Johan Clarey eine besondere Geschichte. Der Franzose ist der erste Athlet in der Geschichte, der mit über 40 Jahren auf das Podest eines Weltcuprennens fährt.

Von den weiteren Schweizern überzeugte Marco Odermatt als Zehnter.