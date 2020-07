Ferrari verliert den roten Faden – kriegen Vettel und Leclerc die Kurve doch noch?

Dass es für Ferrari kein einfacher Saisonstart werden würde, war schon nach den Testfahrten im Februar klar. Der SF 1000 genügt den Ansprüchen eines Spitzenteams nicht. Über den Winter ist aus dem Auto mit dem springenden Pferd im Ferrari-Wappen ein lahmer Klepper geworden. Dass das diesjährige Modell nicht mehr ganz so tempofest ist, hat zum einen damit zu tun, dass Ferrari – mit dem Ziel, mehr Geschwindigkeit in den Kurven zu haben – den Abtrieb drastisch erhöht hat. Dafür ist das Auto auf den Geraden nun deutlich langsamer geworden, was auch die Kundenteams Alfa Romeo (früher Sauber) und Haas in Spielberg zu spüren bekommen. Mit dem Misserfolg steht auch Mattia Binotto mehr und mehr im Kreuzfeuer der Kritik. Der in Lausanne geborene Italo-Schweizer hat vor 18 Monaten seinen Job als Team- und Technikchef bei Ferrari angetreten. Nun fragt man sich, ob er teamintern nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt. Während bei Mercedes die Führungsaufgaben auf mehrere Personen verteilt werden, verantwortet Binotto sowohl das Auto als auch die Leistungen der Fahrer. (sda)