Nördlich und südlich der Alpen hoffen sie nun, dass Vettel endlich das Versprechen einlöst, das mit seiner Ankunft bei der Scuderia 2015 verbunden wurde: Er soll an die Erfolge eines Michael Schumacher anknüpfen. Die Parallelen zwischen ihm und seinem Idol Schumacher sind jedenfalls verblüffend.

Beide waren schon Weltmeister, als sie sich Ferrari, diesem Mythos auf vier Rädern, anschlossen. Die Erwartungen der Italiener an ihre deutschen Fahrer waren gross, die Probleme im Team aber noch grösser. Schumacher musste am Anfang genau wie Vettel unerwartete Rückschläge einstecken, beide mussten den Rennstall mit ihrem enormen Ehrgeiz erst wieder auf Erfolg trimmen, dafür sorgen, dass das Auto genau auf ihren Fahrstil, ihre Bedürfnisse hin entwickelt wird. Das brauchte Zeit. Schumacher gewann erst in seinem fünften Jahr bei Ferrari seinen ersten von fünf Titeln in Serie mit den Italienern.

Schweizer Werte

Vettel soll schon in seiner dritten Saison bei dem Traditionsrennstall um die WM kämpfen – und sie gewinnen. «Wir haben endlich ein konkurrenzfähiges Auto, auf das wir uns verlassen können, und es ist wichtig, dass wir nun das richtige Entwicklungstempo finden», sagte Ferrari-Präsident Sergio Marchionne. Um nach 2007 endlich wieder den Titel nach Italien zu holen, soll er dafür sogar neben den üblichen 350 Millionen Euro noch eine weitere dreistellige Millionensumme lockergemacht haben.

