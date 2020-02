FCB-CEO Roland Heri im grossen Interview: «Die Kulisse tut mir weh»

Roland Heri, wie viele «Heri raus!» und «Koller raus!»-Mails haben Sie diese Woche gekriegt? Roland Heri: Keine. Natürlich spüren wir, dass die Menschen sich mit den Klub beschäftigen. Wenn wir verlieren, haben wir jeweils tatsächlich ein paar Rückmeldungen von Leuten, die ihre Verwunderung darüber kundtun, dass wir verloren haben. Da antworten wir stets respektvoll. Welchen Einfluss hatte das 1:2 gegen St. Gallen auf die Stimmung rund ums Joggeli? Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist es nicht, mich lange mit Siegen oder Niederlagen aufzuhalten. Meine Aufgabe ist es, mich schnell zu sammeln und mich wieder sachlich auf den Geschäftsalltag zu konzentrieren. Aber mein Montag ist auch schöner, wenn wir gewonnen haben. Zu Ihrem Geschäftsalltag gehört auch, sich Gedanken über die Zukunft von Marcel Koller zu machen. Den Vertrag mit dem Trainer haben wir vor eineinhalb Jahren zusammen ausgearbeitet. Ich war damals nahe mit dabei und weiss deshalb genau, wovon ich rede. Wir haben alle Details so besprochen, dass es gestimmt hat. Und das stimmt heute noch. Darum ist Marcel Koller ruhig und darum sind wir ruhig. Wäre es nicht besser gewesen, schon vor Rückrundenstart Klarheit zu schaffen? Der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber haben sich auf eine gemeinsame Vereinbarung geeinigt. Diese bildet genau ab, was um die aktuelle Jahreszeit passieren soll. Sprechen wir hier von der bekannten Klausel, die den Vertrag im Falle des Meistertitels automatisch verlängert? Ich kann nur wiederholen: Beide Parteien haben sich mit dem Inhalt dieses Vertrages einverstanden erklärt und dieser Inhalt ist nach wie vor gültig. Es gibt auch Fälle, in denen Verträge aufgelöst werden, bevor sie auslaufen. Das gibt es, ja. Nicht nur die Situation um Kollers Vertrag, auch der Abgang Noah Okafors und die Niederlagen-Serie sorgen für Unruhe bei den Fans. Dass der Match gegen St. Gallen nicht gut war, schleckt keine Geiss weg. Es ist die Aufgabe des Trainerteams und vor allem der Mannschaft auf dem Platz , die Antwort am Samstag zu liefern. Und wenn das nicht gelingt? Das ist ein Blick in die Kristallkugel. Dann wechseln wir das Thema. Warum wurde Noah Okafor früher und billiger als geplant verkauft? Wir stimmen nicht einfach einem Transferwunsch eines Spielers zu. Wir haben versucht, Noah im Gespräch – da hat sich auch der Präsident persönlich noch eingesetzt – zu überzeugen oder ihm aufzuzeigen, dass es aus unserer Sicht besser wäre, er würde sich nochmal bei uns in die Startaufstellung zurückkämpfen und dann im Sommer oder noch besser im Sommer in einem Jahr über den nächsten Schritt nachdenken. Wenn man in einem solchen Gespräch aber irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man merkt, dass es ausgeschöpft ist und die Gesprächspartner sich den Argumenten nicht mehr öffnen möchten, dann ist es unsere Aufgabe, uns sofort auf die unternehmerische Seite zu fokussieren und das Maximum für unseren Klub herauszuholen. Das Maximum wäre Juventus Turin gewesen, das nach unseren Informationen deutlich mehr gezahlt hätte. Wir befinden uns nicht in einem Menschenhandel- sondern in einem Sportgeschäft. Ein junger Mensch ist ja nicht einfach blind in seinem Tritt, der überlegt sich was und kommt zu einer Entscheidung, welcher Weg für ihn der richtige sein könnte. Also verzichtet der Klub dem Spieler zuliebe auf Millionen? Ich kann dazu nur sagen, dass wir sehr gut verhandelt haben. Uns stimmt zudem positiv, dass wir einen Spieler so weit entwickeln konnten, dass er Kraft seines Talentes und trotz seinen schlussendlich noch nicht so vielen Einsätzen in der Profimannschaft einen solchen Transfer hat realisieren können. Trotzdem: Was sendet das für ein Zeichen, wenn ein eigener Junior beim FC Basel, der auf eigene Spieler setzen will, glaubt, dass er hier nicht weiter kommt? Wenn man die Fussballromantiker mit dieser Frage anspricht, ist das kein schöner Moment.

Es geht nicht nur um Fussballromantik, sondern um ein Konzept, das auf Spieler wie Noah Okafor bauen wollte. Es ist ganz klar: Als Klub investiert man sehr viel in die Ausbildung eines jungen Spielers. Geld, Zeit, Energie. Wenn eine Trennung dann im Raum steht, beschäftigt man sich auch emotional damit. Es ist nicht nur Okafor. Es ist zu hören, dass auch andere junge Spieler mit ihren Einsatzminuten unzufrieden sind. Ich kann nicht darauf eingehen, was Sie so hören. Aber die Einsatzminuten beim FC Basel von eigens ausgebildeten und jungen Spielern sprechen eine deutlich andere Sprache. Wie gut wurde das Konzept «Für immer Rot-Blau» ein halbes Jahr vor Ende des damals auf drei Jahre gesetzten Zeitrahmens umgesetzt? Unser Konzept heisst ja vor allem, dass man die Pipeline für die eigenen jungen Spieler öffnen wollte. Das heisst aber auch nicht unbedingt, dass man nur Spieler aus dem Nachwuchs direkt in der 1. Mannschaft des FCB unterbringt. Das bedeutet ja auch, dass man vielleicht mal einen Spieler, der bei uns ausgebildet wurde, in die Challenge League ausleihen kann. Wenn man unsere Mannschaft anschaut, die aktuell auf dem Platz steht, sieht man, wie jung die teilweise ist. Wir sind ganzheitlich betrachtet zufrieden mit der bisherigen Umsetzung des Konzepts. Also wird dieser Weg auch nach Sommer 2020 weitergegangen? Grundsätzlich geht es darum, dass wir unsere Nachwuchsabteilung weiter entwickeln und mit neuen Herausforderungen konfrontieren. Die Zeiten, wo teilweise die Reservebank noch mit Nationalspielern besetzt war, sind definitiv vorbei. Das wäre auch das Stichwort für den neuen Nachwuchschef Percy van Lierop, der seit 6. Januar Massimo Ceccaroni ersetzt. Dort scheint man erkannt zu haben, dass etwas getan werden muss. Etwas machen müssen finde ich nicht korrekt formuliert. Das zielt zu sehr darauf, dass man nicht zufrieden war. Ein Wechsel impliziert aber immer genau das. Ich denke nicht, dass es das per se impliziert. Selbstverständlich ist es gut, dass nach einer gewissen Zeit, in der jemand einen intensiven Job gemacht hat, die Fenster geöffnet werden und ein bisschen frischen Wind herein gelassen wird. Das heisst aber genau nicht, dass die Arbeit, wenn wir von jener von Massimo Ceccaroni reden, schlecht oder unzufriedenstellend geleistet wurde. Van Lierop wurde bereits letzten Sommer verpflichtet. Kommuniziert wurde dies nicht. Jetzt taucht er mit einem halben Jahr Verspätung da auf, wo er hin sollte. Das lag am Wechsel der sportlichen Leitung. Ruedi Zbinden reklamierte zurecht, dass er Zeit brauche, die Nachwuchsabteilung anzusehen. Diese Zeit haben wir uns genommen. Es ist nicht so, dass van Lierop nicht gearbeitet hätte. Er hat sich mit den Ausbildungsgegebenheiten in der Schweiz auseinander gesetzt, sich intensiv vorbereitet. Wieso wurde die Anstellung Van Lierops nicht kommuniziert? Wir haben einen Mitarbeiter engagiert, den wir noch nicht mit dem entsprechenden Portfolio an Aufgaben gerüstet hatten. Darum haben wir mit der Kommunikation gewartet, bis wir uns sicher waren, was seine Aufgabenbereiche sein werden. Zurück zum vergangenen Sonntag: Die Reaktion der Fans war extrem. Taulant Xhaka sagte, er habe das in Basel noch nie erlebt. Dazu kommt die erschreckend tiefe Zuschauerzahl von 20 527. Hat Sie das überrascht? Persönlich war ich ein bisschen überrascht, ja. Das Stadion war nicht gut gefüllt und das tut mir weh. Wir sind schlecht aus der Winterpause gekommen, haben in Bern nicht gut gespielt. Das ist ganz klar. Dass sich dann so viele Fans dazu entscheiden, dem Spiel fern zu bleiben, hat uns wehgetan. Wir müssen alles daran setzen, die Herzen der Fans wieder zu gewinnen, damit sie wieder mit Freude ins Stadion kommen. Haben Sie Sorgen, dass gegen Thun oder Xamax noch weniger Menschen ins Stadion kommen? So negativ möchte ich nicht in die Zukunft schauen. Jetzt kommt erstmal der FCZ auswärts. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft sich reinkniet, um es gegen Zürich besser zu machen. Sie sagten, die Kulisse sah nicht schön aus. Wäre es mit geschlossener Galerie schöner gewesen? Das Stadion wurde 2008 für die Europameisterschaft erweitert. Richtig gefüllt haben wir es nur in den wunderbaren Sternstunden in der Champions League. Aber im Meisterschaftsbetrieb ist das Joggeli für das Einzugsgebiet zu gross. Übrigens: Den grössten Einbruch bei den Zuschauerzahlen hatten wir im Jahr, als wir unter Urs Fischer das Double geholt haben. Das muss man auch sehen. Einfach zu sagen, dass die Mannschaft gerade nicht gut spielt oder einige Jahreskarten nicht funktionieren, kann nicht der Grund sein. Vielleicht hat auch eine gewisse Ermüdung in den Erfolgsjahren das Interesse etwas abgestumpft.

