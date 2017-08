Aus den nackten Zahlen lassen sich interessante Fakten zusammenstellen. Etwa, dass kein einziger US-Olympionike in den Nachanalysen hängenblieb, hingegen bislang 37 Russen und total 91 Sportler aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. «Die Ergebnisse zeigen auch, dass in diesen Ländern das System der Trainingskontrollen nicht funktioniert hat, denn die gefundenen Substanzen werden in der Vorbereitung auf einen Grossanlass verabreicht und dann rechtzeitig abgesetzt», sagt Hans Geyer vom Labor Köln. Allerdings rechnete 2008 und 2012 offensichtlich niemand damit, dass man einige Jahre später das Rad quasi zurückdrehen und den viel früher erfolgten Zeitpunkt des Dopingvergehens eruieren kann. Quasi back to the future!

Bemerkenswert ist auch, dass total 46 Leichtathleten, aber nur ein Schwimmer unter den Betrügern ist. Was nicht automatisch heissen will, dass Schwimmen das ungleich kleinere Dopingproblem hat. «Man kann nur spekulieren, aber offensichtlich waren zu diesem Zeitpunkt anabole Steroide im Schwimmen kein verbreitetes Dopingmittel», sagt IOC-Chefmediziner Richard Budgett. Ob es sich mit EPO oder Wachstumshormonen gleich verhält, wird vielleicht die Zukunft zeigen, wenn auch bei diesen Dopingpraktiken entscheidend verfeinerte Analysemethoden vorliegen.

Vancouver unter der Lupe

Die wissenschaftliche Entwicklung in der Dopingbekämpfung ist auch Grund dafür, dass man beim IOC die Frist von acht respektive neu zehn Jahren, in der man aufbewahrte Dopingproben nochmals testen darf, ausreizt. So ist das Dopinglabor Lausanne derzeit mit Hochdruck daran, gut 1000 Proben der Winterspiele 2010 in Vancouver nochmals zu untersuchen. Rund die Hälfte davon ist analysiert und auch wenn sich IOC-Mediziner Budgett nicht in die Karten schauen lässt, bestätigen dem IOC nahe stehende Kreise, dass es auch darunter positive Fälle hat – mutmasslich auch hier mit Anabolika-Substanzen.