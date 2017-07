Die Agentur sichtet landesweit Spieler zwischen 18 und 20 Jahren. Einerseits im Junioren-Spitzenfussball, aber auch in der 2. Liga interregional bis in die Challenge League. «Spätestens ein Jahr nach der Matur muss der Wechsel in die USA erfolgen», sagt Faga. Zeigt die angesprochene Athletin oder der Athlet Interesse, wird ein Onlineprofil erstellt, bestehend aus einem ausführlichen Steckbrief und einem Video, in dem die Stärken des Spielers angepriesen werden. Das Profil kommt auf eine Datenbank, auf die in Amerika die Trainer der College-Sportteams Zugriff haben und so spezifisch nach Sportlerinnen und Sportlern suchen können.

Agentur arbeitet erfolgsbasiert

Zusätzlich organisiert «Sport Scholarships» regelmässige Castings, an denen die Sportler ihr Können vor den Augen der amerikanischen Trainer demonstrieren. Zwischen 4000 und 5000 Franken Vermittlungsgebühr verlangt die Agentur, wovon gemäss Faga 70 Prozent erfolgsbasierend sind. Also nur dann fällig werden, wenn der Athlet das Stipendium in der Tasche hat. Faga sagt: «Ein fairer Preis, wenn man bedenkt, dass die Kosten für ein vierjähriges Sportstipendium um ein vielfaches höher sind.»