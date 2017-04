Aber Reto Kläy sagt aus gutem Grund noch nicht, dass der Trainer bleibt. Es sind noch Gespräche zu führen. Nicht nur über das Gehalt. Es geht auch um die strategische Ausrichtung. Der EV Zug sucht ja den nächsten Titel nicht durch eine Revolution, nicht durch «Königstransfers», sondern durch kontinuierliche Weiterentwicklung, durch eine Evolution. Dazu gehört, dass nächste Saison junge Spieler in die Mannschaft integriert werden. Die Verteidigerpositionen sieben, acht und neun werden beispielsweise mit den eigenen Talenten besetzt: mit Nico Gross (17), Tobias Fohrler (19) und Tobias Geisser (18).

Harold Kreis ist ein konservativer Coach und er neigt dazu, in wichtigen Phasen den Routiniers das Vertrauen zu schenken. Er ist ein guter Bandengeneral. Aber kein Ausbildner. Nur wenn sich Reto Kläy in den nächsten Tagen in Gesprächen davon überzeugen kann, dass sein Trainer gewillt ist, sich in diesem Bereich zu bessern, wird er, wie allseits erwartet, den Vertrag verlängern. Und Harold Kreis wird als kluger Diplomat Besserung geloben.