«Es war ein Balanceakt» – Dokfilm zeigt Einblicke in die grösste Lebenskrise von Jeannine Gmelin

Kein Drehbuch hat dies vorgesehen. Als Ruder-Weltmeisterin Jeannine Gmelin im Spätherbst 2018 das Okay für einen Dokumentarfilm über ihren Weg an die Olympischen Spiele in Tokio gibt, verlangt sie von Regisseur Christian Labhart zwar explizit einen ungeschminkten, ungeschönten, vielleicht sogar kritischen Einblick in den Alltag als Spitzenathletin. Dass die Kamera des erfahrenen und mehrfach ausgezeichneten Filmemachers aber schon sehr bald erbarmungslos nahe die grösste Krise ihres Sportlerlebens einfangen würde, kann die Zürcher Seriensiegerin zu diesem Zeitpunkt nicht wissen.

«Meine Geschichte ist nicht so speziell: kein Glamour, keine Skandale, nur hartes Training – dreimal am Tag.» Jeannine Gmelin willigt nicht ins Filmprojekt ein, weil sie den Drang zur Selbstdarstellung hat. Sie erhofft sich Werbung für einen Sport jenseits des grossen Publikumsinteresses, in den sich die 30-Jährige als Jugendliche verliebt hat. Sie möchte auf diesem Weg auch Danke sagen an das persönliche Umfeld, das ihr den Traum vom Olympiasieg erst ermöglicht. Der 53-minütige Dokumentarfilm «Kämpfen für Olympia», der diesen Donnerstag zur besten Sendezeit (20.05 Uhr auf SRF1) ausgestrahlt wird, will Gmelin während 18 Monaten bis zum angestrebten Sieg in Tokio begleiten. Der Trailer zur SRF DOK: Kämpfen für Olympia– Jeannine Gmelin

Der Sport war Neuland für den Regisseur Auch für den preisgekrönten Dokumentarfilmer Christian Labhart («Giovanni Segantini – Magie des Lichts», «Yasin darf nicht sterben», «Dimitri Clown» usw.) bedeutet das Projekt Neuland. Zum einen hat er noch nie einen Film im Sportumfeld gedreht, zum anderen steht erstmals seine Frau Heidi Schmid hinter der Kamera. Der 67-Jährige sagt:

Das hat zwischendurch durchaus zu Konflikten geführt. Ich wollte es so, meine Frau anders. Es war auch für uns eine ausserordentlich spannende Zeit.

Gmelin stellt sich die Sinnfrage Das Filmprojekt entwickelt sich praktisch vom ersten Moment an anders, als Regisseur und Hauptdarstellerin sich das auch nur im Entferntesten vorgestellt hätten. Im Winter wird Jeannine Gmelins britischer Erfolgstrainer Robin Dowell vom Verband entlassen. Für die Athletin stellt sich nach diesem Eklat die Sinnfrage, und der öffentliche Konflikt mit Swiss Rowing endet mit einem Alleingang in Form eines Privatteams. Gmelin durchlebt eine existenzielle Krise, wird von Emotionen durchgerüttelt und von einer grossen Ungewissheit geplagt. Nicht gerade eine Lebensphase, in der eine mitlaufende Kamera das Wunschszenario ist. Sie sei in dieser Zeit tatsächlich ab und zu in Konflikt mit sich selber gekommen, sagt Gmelin. Aber nicht, weil sie ihre eigenen Schmerzen hätte verbergen wollen. «Es war ein Balanceakt. Es ging mir um meinen Schutz und vor allem um den Schutz von anderen am Konflikt Beteiligten. Auch sie haben Anrecht auf Privatsphäre», sagt die Zürcherin. Es gibt einige wenige Tage und Momente, wo die Kamera ausgeschlossen wird. Aber bald schon empfindet auch die Athletin das Filmteam als Teil ihres Alltags. Zuerst Flucht vor dem Virus, dann Olympia-Verschiebung

Die Dokumentation nimmt eine erste, extreme Wendung. Weitere folgen. Im Dezember 2019 muss Jeannine Gmelin einen Australienaufenthalt Hals über Kopf abbrechen. Gigantische Buschfeuer verunmöglichen ein Training. Im März 2020 verlässt das Privatteam in einer Nacht- und Nebelaktion die Lombardei, nur Stunden bevor die Region aufgrund des grassierenden Coronavirus komplett abgeriegelt wird. Und wenige Wochen später erfährt die Olympiahoffnung in ihrem Exil in Slowenien, dass die Sommerspiele in Tokio um ein Jahr verschoben werden. Damit entfällt auch das angedachte Happy End des Films. Dem Spannungsbogen der Dokumentation schadet das nicht. Doch weil die Hauptdarstellerin nicht Lara Croft sondern Jeannine Gmelin heisst, ist das Werk kein Heldenepos. Es dürfen Tränen fliessen, auch persönliche Niederlagen werden ins Licht gerückt. Eindrücklich sind die starken Familienbande von Gmelin und die vertrauensvolle Beziehung zu ihrem britischen Coach. Bleibend auch die Diskrepanz zwischen teilweise atemberaubender Naturidylle und den Schmerzen des Trainings und Wettkampfs in einer der härtesten Ausdauersportarten. Etwa, wenn Jeannine Gmelin zu den Bildern des EM-Finals erzählt, wie sie während dieses Rennens leidet. Sie sagt:

Der Film zeigt sehr viel Realität.