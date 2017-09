Verwaltungsräte treten ab oder werden aus dem Amt gedrängt. Mitarbeiter reagieren mit einem Exodus. Die Sponsoren sind irritiert. Der Hauptaktionär, ernsthaft krank, wird in den Dreck gezogen. Die verletzten Egos in der Ostschweiz therapieren sich, indem sie Intrigen spinnen und via Medien Giftpfeile abfeuern. Und mittendrin der Präsident Stefan Hernandez. Erst vier Monate im Amt, als Brandlöscher überfordert – wer will es ihm verdenken.

Normalerweise werden Krisen im Fussball durch negative Resultate ausgelöst. Aber der FC St. Gallen ist finanziell gesund. Sportlich entpuppt sich die junge Saison zwar nicht als berauschend, aber mit neun Punkten aus sieben Spielen ist sie doch zu gut, um Zeter und Mordio zu schreien. Die Gründe für die Krise: Unglückliche Personalentscheidungen, Profilierungssucht und verletzte Egos. Die Protagonisten:

Dölf Früh (65)

2010 droht der FC St. Gallen wegen des neuen Stadions zu kollabieren. Dölf Früh, ein erfolgreicher Unternehmer (Gate24 und Scout24) aus Teufen AR und passionierter Kampfsportler, tritt im Sturm auf die Kommandobrücke. Er entschuldet den Verein. Danach formt er aus dem FC St. Gallen den wirtschaftlich erfolgreichsten Fussballklub der Schweiz – hinter Basel. Im Frühling dieses Jahres tritt Früh aus gesundheitlichen Gründen als Präsident ab.